Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Yangına uykuda yakalanan aile, ekipler tarafından kurtarıldı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde sabaha karşı 2 katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangına uykuda yakalanan aile, ekipler tarafından kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN’ın Ulus ilçesinde sabaha karşı 2 katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Üçsaray köyünde Ahmet Akyüz’e (90) ait 2 katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sararken, Ahmet Akyüz ile eşi Hatice (87), oğlu Ramazan (65) ve gelini Ayşe Akyüz (60) içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine köye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle aile kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan aile bireyleri ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ayşe Akyüz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Akyüz ise Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

        Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu köye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi
        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi
        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi
        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi
        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırla...
        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırla...
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        3 bin nüfuslu ilçede üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye gönderil...
        3 bin nüfuslu ilçede üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye gönderil...