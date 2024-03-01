Yangına uykuda yakalanan aile, ekipler tarafından kurtarıldı

BARTIN’ın Ulus ilçesinde sabaha karşı 2 katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Üçsaray köyünde Ahmet Akyüz’e (90) ait 2 katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sararken, Ahmet Akyüz ile eşi Hatice (87), oğlu Ramazan (65) ve gelini Ayşe Akyüz (60) içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine köye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle aile kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan aile bireyleri ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ayşe Akyüz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Akyüz ise Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu köye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.