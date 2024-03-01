Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında iç ve dış paydaşlar ile görüş alışverişinde bulunularak sürdürülebilir gelişim hedefiyle atılacak adımlar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında iç ve dış paydaşlar ile görüş alışverişinde bulunularak sürdürülebilir gelişim hedefiyle atılacak adımlar değerlendirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya, akademik birim temsilcileri, öğrenciler, mezunlar, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler, sivil toplum ve sanayi kuruluşlarından temsilciler katılım gösterdi.

        BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik'in de yer aldığı toplantıda, BARÜ Stratejik Planı değerlendirilerek sanayi kuruluşları ile yapılan işbirlikleri ve imzalanabilecek protokollerin görüşülmesi, mezunların bölgedeki istihdamının artırılmasına yönelik adımları içeren gündemler ele alındı.

        Uzun, istatistiki veriler ve görseller eşliğinde akademik ve idari personel sayısı, bölümler ve programlar, öğrenci sayıları, teknik ve fiziki imkanlar, proje faaliyetleri, eğitim-öğretim, kariyer etkinlikleri, mezun ve paydaşlarla ilişkiler, toplumsal fayda noktasında yapılan çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, gelecek yıl plan ve hedeflerini de içeren bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

        Rektör Uzun sunumunda, dünden bugüne BARÜ'nün gösterdiği sürdürülebilir gelişimini ulusal ve uluslararası verilerle ortaya koyarak, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

        Ayrıca, "Üreten Üniversite mottosuyla AR-GE çalışmalarını destekleyen BARÜ'de 2024 yılında kurulması planlanan araştırma-geliştirme merkezi için devam eden süreçler katılımcılarla paylaşıldı.

        Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir gelişim için paydaşların işbirliği ve katkılarının önemli olduğuna işaret ederek, nitelikli çalışmalarla geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi gaye edindikleri üniversitede "kalite" anlayışını tüm çalışmaların merkezine aldıklarını söyledi.

        Rektör Uzun, "Sürdürülebilir kalkınma odağında iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olarak gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Bu toplantıya görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, beraber birçok başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi
        Bahçede çalışırken parmağı koptu, hava ambulansıyla sevk edildi
        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırla...
        Gelininin evine giren esnafı öldüren kayınpeder: Bıçağı sapladığımı hatırla...
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        3 bin nüfuslu ilçede üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye gönderil...
        3 bin nüfuslu ilçede üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye gönderil...
        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa, 'akıl sağlığı yerinde' raporu
        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa, 'akıl sağlığı yerinde' raporu