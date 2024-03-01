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        Haberler Gündem Güncel Selin vurduğu Antalya'da bazı ilçeler afet bölgesi ilan edildi - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:35
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        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki hafta önce Antalya'yı etkileyen sel felaketiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

        Bakan Yerlikaya, kentte selin vurduğu 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiğini aktardı. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir.

        Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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