İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki hafta önce Antalya'yı etkileyen sel felaketiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, kentte selin vurduğu 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiğini aktardı. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir.