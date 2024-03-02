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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı!

        Bodrum FK - Eyüpspor maçında ev sahibi takımın hocası İsmet Taşdemir'e gösterilen kırmızı kart sonrası ortalık karıştı. Tribünlerden sahaya yabancı madde yağarken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve yedek futbolcu Uğur Demirok yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:57
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        1. Lig maçında ortalık karıştı!
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        Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında büyük olaylar çıktı.

        İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekledi ancak maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

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        Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

        Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.

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