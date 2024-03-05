Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da derede kirlilik; askeri bölgedeki su karışmış

        BARTIN'da rengi değişip, kötü koku yaymayan başlayan dereye, askeri bölgedeki helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun karıştığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da derede kirlilik; askeri bölgedeki su karışmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da rengi değişip, kötü koku yaymayan başlayan dereye, askeri bölgedeki helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun karıştığı tespit edildi. Ekipler, derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Amasra ilçesindeki Horhor Deresi'nde renk değişimi ve kötü koku fark edenler, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yapıp, sudan numune aldı. İlk incelemede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun dereye karıştığı tespit edildi. Küçük Liman Bölgesi'nden Karadeniz'e dökülen derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        CHP'li Öztrak: İnsanların yaşam standartları geriye gidiyor
        CHP'li Öztrak: İnsanların yaşam standartları geriye gidiyor
        CHP'li Öztırak: İnsanların yaşam standartları geriye gidiyor
        CHP'li Öztırak: İnsanların yaşam standartları geriye gidiyor
        Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Yangına uykuda yakalanan aile, ekipler tarafından kurtarıldı
        Yangına uykuda yakalanan aile, ekipler tarafından kurtarıldı
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi
        Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir hedefler değerlendirildi