Bartın'da derede kirlilik; askeri bölgedeki su karışmış

Amasra ilçesindeki Horhor Deresi'nde renk değişimi ve kötü koku fark edenler, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yapıp, sudan numune aldı. İlk incelemede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun dereye karıştığı tespit edildi. Küçük Liman Bölgesi'nden Karadeniz'e dökülen derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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