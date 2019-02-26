Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu Başak Sayan, "Üstümdeki kürk gerçek değil, aman yanlış bir şey yazmayın. Ben de karşıyım kürk giymeye" dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde çıkartmış olduğu kitabının geri dönüşlerinin güzel olduğunu dile getiren Sayan, "Tepkilerden çok memnunum. Çok şükür verdiğim emeğin karşılığını alıyorum" ifadelerini kullandı.

Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yaklaşık üç saat kaldıkları alışveriş merkezinden kendi araçlarıyla ayrıldı.