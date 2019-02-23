Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 8 haftadır galibiyete hasret olan Bursaspor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Başakşehir Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho

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LİGDEKİ 24. RANDEVU

Başakşehir ile Bursaspor, Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki 7 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Başakşehir 9, Bursaspor 7 galibiyet elde etti.

BURSASPOR 5 MAÇTIR GOL ATAMADI!

Bursaspor, Başakşehir'le oynadığı son 5 maçta rakibine gol atmayı başaramadı. Yeşil-beyazlılar son olarak Şubat 2016'da oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu mücadeleden sonraki maçlarda Başakşehir 2-0,1-0, 1-0, 3-0'lık skorlarla dört galibiyet elde ederken ligin ilk devresindeki maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

BURSASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligdeki son galibiyetini ilk devrede 2-1'lik BB Erzurumspor maçında alan Bursaspor, tam 8 haftadır 3 puana hasret. Yeşil-beyazlılar Erzurumspor maçından sonra oynadığı 8 maçta 3 kez mağlup olurken 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bursaspor bu süreçte Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a yenilirken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor'la berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligdeki son yenilgisini iç sahada oynadığı Sivasspor maçında alan Başakşehir, sonrasında oynadığı 8 maçta da rakiplerine boyun eğmedi. İstanbul temsilcisi bu süreçte oynadığı 5 maçı kazanırken 3 kez de berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI