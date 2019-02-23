Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 8 haftadır galibiyete hasret olan Bursaspor'u konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR
SAAT: 19:00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Başakşehir Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho
BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...
LİGDEKİ 24. RANDEVU
Başakşehir ile Bursaspor, Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki 7 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Başakşehir 9, Bursaspor 7 galibiyet elde etti.
BURSASPOR 5 MAÇTIR GOL ATAMADI!
Bursaspor, Başakşehir'le oynadığı son 5 maçta rakibine gol atmayı başaramadı. Yeşil-beyazlılar son olarak Şubat 2016'da oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu mücadeleden sonraki maçlarda Başakşehir 2-0,1-0, 1-0, 3-0'lık skorlarla dört galibiyet elde ederken ligin ilk devresindeki maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
BURSASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligdeki son galibiyetini ilk devrede 2-1'lik BB Erzurumspor maçında alan Bursaspor, tam 8 haftadır 3 puana hasret. Yeşil-beyazlılar Erzurumspor maçından sonra oynadığı 8 maçta 3 kez mağlup olurken 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bursaspor bu süreçte Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a yenilirken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor'la berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligdeki son yenilgisini iç sahada oynadığı Sivasspor maçında alan Başakşehir, sonrasında oynadığı 8 maçta da rakiplerine boyun eğmedi. İstanbul temsilcisi bu süreçte oynadığı 5 maçı kazanırken 3 kez de berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.