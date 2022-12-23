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Haberler Gündem Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?
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Basit usul nedir, şartları nelerdir? Basit usule tabi mükellef nedir?

Basit usul, bir ticari kazanç alanında elde edilen hasılat ile giderlerin aynı zamanda satılan malların alış bedelleri arasındaki farktır. Gerçek usul üzerinden yükümlü olan kişiler gelir vergisi, stopaj, KDV gibi tutarların tümünü ödemektedir

Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?
HABERTURK.COM

Basit usul de ise elde edilen gelirler ve giderler malların alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark üzerinden vergilendirme sistemine tabii tutulur. Peki, Basit usul şartları nelerdir? Basit usulde vergi, borcunu ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi olmanın genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51’nci maddesinde belirtilmiştir. Basit usul şartları şunlardır:

  • Kendine ait olan işletmede fiilen çalışıyor olmak
  • Mülkiyet kiralandıysa yıllık kira bedeli büyükşehir belediyeleri sınırı içerisinde ise kira bedeli 2022 yılı için 16.000 TL’ye büyükşehir dışındaki yerlerde ise 10.000 TL kira bedeli aranmaktadır.
  • 2022 yılı baz alındığında, gelir gider tablosunda yıllık alım tutarı 200.000 TL veya yıllık satış tutarı 320.000 TL’nin üzerine çıkmaması gerekir.
  • Hizmet sektöründe çalışanlar ise 2022 yılı itibariyle yıllık elde ettikleri gayrisafi hasılatın 100.000 TL’yi aşmaması gerekir.

Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?

Basit usule tabi olan yükümlüler marangozlar, kuaförler, berberler, tesisatçılar, mahalle içindeki bakkallar bu gruptaki kişiler basit usule tabi yükümlülerdir. Kıymetli maden mücevherat işiyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar.

Gayrimenkul, gemi alım satım işi yapanlar yük ve yolcu taşımalığı yapanlar (şehir içi) ödünç para verme işleriyle uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar.

Antika, maddi değeri olan eski taşınabilir veya taşınamaz eşyaların tümünün alım satım süreçlerini yönetenler basit usulden yararlanamazlar.

Aynı zamanda vergi, borcunu ödemekle yükümlü olan kişiler defter tutmazlar yanı sıra her ay verilmesi gereken KDV beyannamesini vermezler.

Kanunen mükellefler 193 sayılı kanunun 51 inci maddesinde basit usulden yararlanamayacaklar, kollektif şirket ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları, ikrazat işleri ile geçimini sağlayanlar, Sarraflar ile kıymetli maden alım satım işlemlerinin tümünde faaliyet gösteren kişiler basit usule tabi mükellef olamazlar. Maden işletmeleri, kireç ocakları, taş ocakları basit usulden yararlanamayan kişilerdir.

Basit Usulde Stopaj Olur Mu?

Basit usulde vergilendirilmeye tabi tutulan kişiler; gelir vergisi, stopaj vergisi, KDV gibi vergileri de ödemektedir. Basit usul üzerinden işlem yapan yükümlüler ise bunlardan sorumlu değildir yalnızca ticari getirilerinin vergisini öderler. Gerçek usulde ise KDV, stopaj, gelir vergisi gibi vergileri ödemekle yükümlüdür.

Gerçek Usul Mükellefin Eşi Basit Usul Olur Mu?

Vergi, borcunu ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişinin, gerçek usul mükellefin eşi basit usul olur mu? Sorusu merak ediliyor. Bu durumda kişinin, eşi ya da çocukları aynı faaliyet kollunda iş yapmış olsalar dahi basit usulden yararlanamazlar.

Basit Usulde Yıllık Vergisi Beyannamesi Nedir?

Basit usulde vergi borcunu ödemekle yükümlü olan kişiler, her yıl şubat ayı içerisinde senelik beyannameleri bağlı oldukları vergi dairesine vermekle yükümlüdür. Bir işletmenin faaliyet dönemi içerisinde elde edilen gelir ile giderler ve satılmış ürünlerin, malların alış bedelleri arasında ki olumlu farktır.

Basit Usulde Vergilendirme

Basit usul vergisi üzerinden vergilendirmeye tabi olanlar yalnızca ticari getirilerinin vergisi öderler. Gerçek usulde ise stopaj, KDV gibi diğer vergileri de ödemekle yükümlüdür. Basit usulde vergilendirme 2022 yılı için bu tutar büyükşehir belediyelerinde 15.999 TL’ye, büyükşehir olmayan yerlerde ise 9.999 TL olarak belirlendi. Vergi, borcunu ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişinin, gerçek usulde yükümlülerden gelir vergisine tabi olunmama şartı aranır.

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