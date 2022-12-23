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Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli? Buzlukta saklanan anne sütü nasıl verilir?

İş hayatında aktif rol alan kadınların en çok merak ettiği sorulardan biri dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli sorusudur. İşe giden, ya da kendine biraz daha vakit ayırmak isteyen anneler, süt sağma işleminden sonraki süreçleri merak ediyor.

Dondurulmuş Anne Sütü Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Buzlukta Saklanan Anne Sütü Nasıl Verilir?
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Buzlukta Saklanan Anne Sütü Nasıl Verilir?

Anne sütünüzü saklama poşetine veya kabına sağmaya başlamadan önce, sağma tarihi ve saatini etikete yazmalısınız. Peki, buzlukta saklanan anne sütü nasıl verilir? İlk giren ilk çıkar mantığına göre, önce en eski sütü çıkarın.

Sağılmış olan sütü ılık suyun altına ya da ılık su dolu bir kaba koyarak da ısıtabilirsiniz. Uzmanlar donmuş sütü mikrodalgada ısıtılmasını ya da çözülmesini önermiyor.

Yapılan araştırmalara göre ise, hızlı ısıtılan sütün antikorlarının etkilendiği yönünde. Buzdolabında saklanan sütün süresi ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.

Çünkü antioksidanların kaybı tat değişikliğine yol açabilir. Eğer bebeğiniz sütü almayı reddediyorsa dolapta fazla beklemiş olabilir.

Anne Sütü Ne Kadar Süre Saklanır?

Eğer bebeğinize 24 saat içerisinde sağdığınız sütü vermeyecekseniz, sütü biran önce dondurmak en iyisi olacaktır. Beş güne kadar buzdolabında tutabilirsiniz. Daha uzun sürede saklanabilir fakat uzmanların önerisine göre anne sütünü çok bekletmeden tüketilmesini sağlamak bebeğin rahatlıkla içmesine de olanak sağlıyor.

Çok sık açılıp kapanan buzdolabı ısı kaybına maruz kaldığı için anne sütünün kalitesi şüpheye düşebilir. Anne sütünü korumanın en iyi yönü sebzeliğin olduğu bölümün üst rafı ya da direkt dondurucu bölümüdür.

Anne sütünü saklamanın önemli noktalarından biri de sütün saklanacağı kaptır. Anne sütünü muhafaza etmek için saklama torbaları, plastik şişeler, cam kaplar tercih ediliyor. Bu kaplar anne sütünü saklamak için kullanılabilecek alternatif saklama yöntemlerinden biridir. Anne sütünüzü sağdıktan sonra kabın tamamını doldurmadığınızdan emin olun. Dolaba giren süt genişleyeceği için patlamaması adına bir parmak kadar boşluk bırakmalısınız.

Peki, anne sütü ne kadar süre saklanır? Uzmanların önerisine göre sütünüzü daha uzun süre saklamayı planlıyorsanız, cam ve sert plastik kapları kullanabilirsiniz. Sağılmış anne sütünü ne kadar süre saklayabileceğiniz saklama yönteminizle paraleldir. Cam kaplar ya da sert plastik kaplarda saklanan sütler uzun süre dayanır. Dondurulmuş anne sütünü bir kez çözdürdükten sonra tekrar dondurmamalısınız. Saklama yöntemleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Oda sıcaklığı: Anne sütü oda sıcaklığında altı saate kadar saklanabilir. Bununla birlikte oda sıcaklığı (16 ila 25 °C) ise 4 ila 6 saat saklanabilir. Yaz aylarında ise 2,3 saat makul olan sınırdır.

  • Buzdolabı: Sağılan anne sütü buzdolabının arka tarafında sebzeliğin olduğu rafın arka bölümlerinde temiz koşullarda hijyene dikkat edildiyse dört güne kadar saklanabilir. Ancak sütü üç gün içinde kullanmak en uygunudur.

  • Derin dondurucu: Yeni sağılmış anne sütü derin dondurucuda 6 aya kadar saklanabilir olduğu ve bunun güvenilir olduğu saptanmıştır. Ancak donmuş sütü daha kısa bir süre içerisinde kullanmak en uygunudur.

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