Başkanın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiği bildirildi.

Açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü memurlarının, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı belirtildi.

Borca ilişkin uzlaşma talebinin kabul edilmediği bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarsus Belediyesi'nin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır.