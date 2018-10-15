Pursaklar Belediyesince düzenlenen festivalde, jüri üyelerinin "göz, tüy, gelişim ve davranış biçimleri" yönünden yaptığı değerlendirme sonucu "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci oldu
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Pursaklar Belediyesince, hem Ankara kedisinin dünyaya tanıtılması hem de hayvan sevgisinin teşvik edilmesi amacıyla "3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi.
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AA'nın haberine göre Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki yarışmaya 200 kedi katıldı.
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Kedilerin podyuma sahipleriyle çıktığı yarışmanın jürisinde, uluslararası hakemlik unvanı bulunan veteriner hekimler ile bu alanda uzman kişiler yer aldı.
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Kedileri inceleyen jüri üyeleri, hayvanların ırk, cins ve renklerine göre şecere belgesi hazırladı.
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YARIŞMANIN EN GÜZELİ PAMUK
Jüri üyeleri, kedilerin göz, tüy, gelişim ve davranış biçimlerini değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti. Yarışma sonunda Rukiye Söğüt'e ait "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci, Fadime Aydın'a ait "Pascal" isimli "British shorthair" cinsi kedi ikinci ve Yunus Başıbüyük'e ait "Herkül" isimli "Maine coon" cinsi kedi üçüncü oldu.
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Yarışmada dereceye giren kediler mama, sahipleri ise tatil ile ödüllendirildi.
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"AİLE BİREYLERİ GİBİ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, evde beslenen hayvanların bir süre sonra aile bireyi gibi olduğunu ifade ederek, geçmişte beslediği kedisinin ölmesi üzerine duygusal anlar yaşadığını aktardı.
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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de nesli tükenmekte olan Ankara kedisinin kentin kültürel değeri olduğunu ve bu hayvanları dünyaya tanıtmak için bu festivali düzenlediklerini belirtti.
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Çetin, insanların hayvanlara sevgiyle yaklaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Festivale, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara'nın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve Orhan Yeğin de katıldı.
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