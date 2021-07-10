Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi

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Batman Kozluk karayolunda seyir halinde ilerleyen 31 DV 434 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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