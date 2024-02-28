Sason'da çocuklar için kar şenliği yapıldı
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi.
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Yiğitler köyündeki ilkokulda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Murat Mete de eşi Pınar Mete ile katıldı.
Şenlikte uçurtma uçuruldu, kızaklarla karda yarış yapıldı. Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.
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