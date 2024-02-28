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        Batman'da siber dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 109 şüpheli tutuklandı

        Batman'da siber dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:26
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        Batman'da siber dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 109 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da siber dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde sosyal medya, e-posta ve internet ortamında kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle pek çok kişinin maddi ve manevi zararlara uğratılarak internet dolandırıcılarının hedefi haline geldiği belirtildi.

        Sosyal medya kullanımının artmasıyla tamamı sanal ortamda gerçekleşen bu faaliyetlerin dolandırıcıların da bu alandaki suç girişimlerini arttırdığı kaydedilen açıklamada, siber suçlarla mücadelenin her aşamasında yoğun bir çalışma sergilendiği, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik başarılı çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2023 ve 2024 yılları içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ve özellikle hesap bilgilerini ve banka kartlarını başka kişilere kullandırarak bu suça ortak olan 109 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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