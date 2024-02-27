Devrilen minibüsteki 3 kişi ağır yaralandı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkıp devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan ve biri duran kalbi tekrar çalıştırılan 3 yaralının durumlarının ağır olduğu bildirildi.Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kozlu köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 21 SA 295 plakalı kapalı kasa minibüs, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Veysel Laçin'in (20) duran kalbi, doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Laçin, buradan da ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:40 facebook

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