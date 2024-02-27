Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        DEM Parti'den, HÜDA PAR adayıyla yan yana fotoğrafa inceleme

        TFF 3'üncü Lig'de TPAO Batman Petrolspor ve Anadolu Üniversitesi arasında 25 Şubat'ta oynayan karşılaşmayı taraftarlar arasında izleyen Hür Dava Partisi (HUDA PAR) belediye başkan adayı Serkan Ramanlı ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) başkan adayı Mehdi Öztüzün'ün yan yana durduğu fotoğrafla ilgili DEM Parti Batman teşkilatı inceleme başlatıldığını duyurdu.Batman Şehir Stadyumu'nda pazar günü oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi maçını taraftarlar arasında izleyen HUDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ün yan yana durduğu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. İki adayın yan yana bulunduğu fotoğraf üzerine DEM Parti Batman İl Teşkilatı X hesabından yapılan açıklamada, inceleme başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değerli ailelerimizi yaşananlar karşısında sükunete çağırıyoruz. Söz konusu durum partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denildi. HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı da X hesabından partisinin il teşkilatını etiketleyerek, DEM Parti adayı Öztüzün ve diğer adaylarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp, 'sıkıntı var mı?' diye yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den, HÜDA PAR adayıyla yan yana fotoğrafa inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3’üncü Lig’de TPAO Batman Petrolspor ve Anadolu Üniversitesi arasında 25 Şubat’ta oynayan karşılaşmayı taraftarlar arasında izleyen Hür Dava Partisi (HUDA PAR) belediye başkan adayı Serkan Ramanlı ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) başkan adayı Mehdi Öztüzün'ün yan yana durduğu fotoğrafla ilgili DEM Parti Batman teşkilatı inceleme başlatıldığını duyurdu.Batman Şehir Stadyumu’nda pazar günü oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi maçını taraftarlar arasında izleyen HUDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün’ün yan yana durduğu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. İki adayın yan yana bulunduğu fotoğraf üzerine DEM Parti Batman İl Teşkilatı X hesabından yapılan açıklamada, inceleme başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değerli ailelerimizi yaşananlar karşısında sükunete çağırıyoruz. Söz konusu durum partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denildi. HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı da X hesabından partisinin il teşkilatını etiketleyerek, DEM Parti adayı Öztüzün ve diğer adaylarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp, ‘sıkıntı var mı?’ diye yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Evlendi
        Evlendi
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Batman'da 25 ilkokul öğrencisine bisiklet dağıtıldı
        Batman'da 25 ilkokul öğrencisine bisiklet dağıtıldı
        Batmanlı öğretmenden özel öğrencilerine hem eğitim hem saç tıraşı hizmeti
        Batmanlı öğretmenden özel öğrencilerine hem eğitim hem saç tıraşı hizmeti
        Batman'da otomobilin çarptığı genç kızın ölümü ile sonuçlanan kaza kamerada
        Batman'da otomobilin çarptığı genç kızın ölümü ile sonuçlanan kaza kamerada
        Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı
        Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı
        Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı
        Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı
        Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da incelemelerde bulundu
        Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da incelemelerde bulundu