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        Batman'da otomobilin çarptığı genç kızın ölümü ile sonuçlanan kaza kamerada

        BATMAN'da 21 Şubatta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarparak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Viyan Toran Gelir, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza, 21 Şubat'ta sabah saatlerinde Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Viyan Toran Gelir'e, plakası ve sürücüsünün ismi belirtilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Gelir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelir, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Viyan Toran Gelir, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gelir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Petrol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:38
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        Batman'da otomobilin çarptığı genç kızın ölümü ile sonuçlanan kaza kamerada
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        BATMAN'da 21 Şubatta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarparak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Viyan Toran Gelir, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza, 21 Şubat’ta sabah saatlerinde Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Viyan Toran Gelir'e, plakası ve sürücüsünün ismi belirtilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Gelir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelir, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Viyan Toran Gelir, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gelir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Petrol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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