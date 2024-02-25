Batman Petrolspor - Anadolu Üniversitesi: 1-0 TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. TFF 3'üncü lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, Anadolu Üniversitesi'ni Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım arasındaki dengeli bir mücadele ile 0-0 sona erdi. İkinci yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım ev sahibi ekip oldu. Maçın 54'üncü dakikasında Halil Yılmaz'ın attığı golle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 44'e çıkardı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:42 facebook

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