Batman Petrolspor - Anadolu Üniversitesi: 1-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. TFF 3'üncü lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, Anadolu Üniversitesi'ni Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım arasındaki dengeli bir mücadele ile 0-0 sona erdi. İkinci yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım ev sahibi ekip oldu. Maçın 54'üncü dakikasında Halil Yılmaz'ın attığı golle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 44'e çıkardı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. TFF 3’üncü lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, Anadolu Üniversitesi'ni Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım arasındaki dengeli bir mücadele ile 0-0 sona erdi. İkinci yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım ev sahibi ekip oldu. Maçın 54'üncü dakikasında Halil Yılmaz'ın attığı golle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 44'e çıkardı.
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