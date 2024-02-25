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        Batman Petrolspor - Anadolu Üniversitesi: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. TFF 3'üncü lig 2'nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, Anadolu Üniversitesi'ni Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım arasındaki dengeli bir mücadele ile 0-0 sona erdi. İkinci yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım ev sahibi ekip oldu. Maçın 54'üncü dakikasında Halil Yılmaz'ın attığı golle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 44'e çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:42
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        Batman Petrolspor - Anadolu Üniversitesi: 1-0
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        TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. TFF 3’üncü lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, Anadolu Üniversitesi'ni Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım arasındaki dengeli bir mücadele ile 0-0 sona erdi. İkinci yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım ev sahibi ekip oldu. Maçın 54'üncü dakikasında Halil Yılmaz'ın attığı golle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 44'e çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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