Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, lokalin açılışında, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.
Açılışta, Sason için gayret ve samimiyetle durmadan çalıştıklarını belirten Nasıroğlu, "Biz insanlarımızı seviyoruz. İnsanları kandırmaca üzerine bir siyaset gütmedik ve kimseyi aldatmadık. Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmadık. Yapabileceklerimizi vaat ediyoruz ve vaatlerimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.
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