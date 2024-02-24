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        Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:34
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        Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, lokalin açılışında, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

        Açılışta, Sason için gayret ve samimiyetle durmadan çalıştıklarını belirten Nasıroğlu, "Biz insanlarımızı seviyoruz. İnsanları kandırmaca üzerine bir siyaset gütmedik ve kimseyi aldatmadık. Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmadık. Yapabileceklerimizi vaat ediyoruz ve vaatlerimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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