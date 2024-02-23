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        Batman'da "Enerjide Katma Değerli Üretim ve Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi

        Batman'da, "Türkiye Yüzyılı Kapsamında Enerji ve Maden Alanlarında Cari Dengeyi Sağlamaya Yönelik Enerjide Katma Değerli Üretim ve Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:51
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        Batman'da "Enerjide Katma Değerli Üretim ve Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi
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        Batman'da, "Türkiye Yüzyılı Kapsamında Enerji ve Maden Alanlarında Cari Dengeyi Sağlamaya Yönelik Enerjide Katma Değerli Üretim ve Teknolojik Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Batman Üniversitesi merkez kampüsünde iki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, akademiden bürokrasiye, iş dünyasından fikir dünyasına kadar birçok kesimden katılım olduğunu söyledi.

        Çalıştayda 3 ayrı oturum yapılacağını belirten Demir, şöyle dedi:

        "Gabar'da yapılacak çalışmalar, ülkemizde enerjiden dolayı ortaya çıkan cari açığın azalmasına yol açacak. Türkiye'nin cari açığının azalmasına yönelik olan enerji temelli bu çalışmaların domino etkisi sadece enerjide değil diğer alanlarda da çok önemli veriler taşıyacaktır."

        Çalıştayın bir yıllık hazırlık sürecinin olduğunu belirten Demir, "3 farklı masada alanında uzman, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş çok değerli akademisyen, bürokrat, fikir insanları, iş insanları, hem özel sektör hem de devlet bürokrasisinde tecrübeye sahip kıymetli katılımcılarımızın hazırlayacakları rapor, ülkemizin bu anlamda enerji politikasının geliştirilmesinde çok önemli bir kilometre taşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından Cihannüma Derneği Enerji ve Maden Çalışma Grubu Başkanı Mithat Cansız ise "Enerji ve Maden Alanında Türkiye’nin Cari Açığını Azaltmaya Yönelik Tespit ve Öneriler" konulu sunum yaptı.

        Çalıştay oturumlarla devam etti.

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