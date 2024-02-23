Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerini sürdürüyor
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaretlerine devam ediyor.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaretlerine devam ediyor.
Üçyol köyünü ziyaret eden Kaymakam İmrak, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Köyde yapılan çalışmalar ve köyün genel durumu hakkında bilgi alan İmrak, daha sonra Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.
İmrak, okulda yürütülen faaliyetler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.
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