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        Batman'da bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:13
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        Batman'da bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçenin Karaköy yakınlarında atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gören köylüler, durumu DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Adıyaman Üniversitesinde görevli uzman herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ile DKMP ekipleri, 2 saatlik yürüyüşün ardından semenderlerin mahsur kaldığı alana ulaştı.

        Yapılan çalışmayla 8 semender kurtarıldı, 2 semenderin öldüğü tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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