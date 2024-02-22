Batman'da bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçenin Karaköy yakınlarında atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gören köylüler, durumu DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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