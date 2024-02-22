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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 kilo külçe altın ele geçirildi

        BATMAN'da gümrük kaçağı olarak kente malzeme getirenlere yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda birer kiloluk 3 külçe altın ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:30
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 kilo külçe altın ele geçirildi
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        BATMAN’da gümrük kaçağı olarak kente malzeme getirenlere yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda birer kiloluk 3 külçe altın ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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