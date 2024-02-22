Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 kilo külçe altın ele geçirildi BATMAN'da gümrük kaçağı olarak kente malzeme getirenlere yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda birer kiloluk 3 külçe altın ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:30 facebook

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