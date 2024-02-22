Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 kilo külçe altın ele geçirildi
BATMAN'da gümrük kaçağı olarak kente malzeme getirenlere yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda birer kiloluk 3 külçe altın ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
BATMAN’da gümrük kaçağı olarak kente malzeme getirenlere yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda birer kiloluk 3 külçe altın ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6-16 Şubat arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 7 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada birer kiloluk 3 külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, 1 elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj aleti ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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