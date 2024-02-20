AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan esnafı ziyaret etti
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan esnafla bir araya geldi.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan esnafla bir araya geldi.
Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Ceylan, onların sorun ve taleplerini dinledi.
Esnafa bereketli kazançlar dileyen Ceylan, her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ceylan'a teşekkür etti.
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