AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan esnafı ziyaret etti

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ceylan'a teşekkür etti.

Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Ceylan, onların sorun ve taleplerini dinledi.

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