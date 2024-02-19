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        Batman Valisi Canalp, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kente kazandırılacak "2. Gülistan Caddesi"ndeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:50
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        Batman Valisi Canalp, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kente kazandırılacak "2. Gülistan Caddesi"ndeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Petrolkent Mahallesi'nde yapımı devam eden caddedeki çalışmaları inceleyen Canalp, mahallede ekonomik canlanma sağlayacak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Caddeye "2. Gülistan" adını verdiklerini ifade eden belirten Canalp, "Nasıl ki bir Gülistan Cadde'miz var, orası kentte ticaretin, ekonominin gerçekten de can damarı diyebileceğimiz çok harika bir mekan, bunun benzerini ihtiyaç olan mahallelerin hepsinde yaygınlaştıracağız. Batman'da 'kenar mahalle' kavramını yıkacağız." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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