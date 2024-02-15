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        Batman'da halk kütüphanesini 2023'te 1 milyon 654 bin 852 kişi ziyaret etti

        Batman Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçen yıl 1 milyon 654 bin 852 kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:18
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        Batman'da halk kütüphanesini 2023'te 1 milyon 654 bin 852 kişi ziyaret etti
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        Batman Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçen yıl 1 milyon 654 bin 852 kişiyi ağırladı.

        Kütüphane müdürü Muhammet Geliş, AA muhabirine, "2023 yılında 1 milyon 654 bin 852 kullanıcı ile Türkiye'de en çok kullanıcı sayısına ulaşan ikinci kütüphaneyiz." ifadesini kullandı.

        Geliş, kütüphanenin bu kadar ilgi görmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

        "Kütüphanemizin bu kadar sayıda kullanıcıyı ağırlamasının sebepleri var. Bunlardan birisi kütüphanemiz gerçekten mimari yapısı ve dizaynıyla çok güzel bir kütüphane. Binamızın içinin ferah olması, kullanıcı bölümlerinin fazla olması bizi ikinciliğe taşıyan etkenlerden." diyen Geliş, kütüphanenin 7'den 70'e herkese hizmet verdiğini ancak 12-25 yaş arası kullanıcıların yoğun bir şekilde kütüphaneden istifade ettiğini aktardı.

        Haftanın 7 günü saat 08.00'den 22.00'ye kadar kullanıcılara hizmet verdiklerini ifade eden Geliş, şöyle dedi:

        "Kütüphanemiz 8 bin 300 metrekare kapalı alanıyla hizmet vermekte. Aynı anda kütüphanemizi 1200 kişi kullanabilmektedir. Kütüphanemizde şu anda 61 bin 500 civarında kitabımız bulunmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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