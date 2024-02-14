Hasankeyf'te Çatalsu mezrasında yol yapım çalışmaları tamamlandı

Köylülerin tarım arazilerine ulaşması için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandıktan sonra yapılan yeni yol kullanıma açıldı.

Vatandaşların talepleri üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatı ve desteğiyle yeni yol yapım çalışması başlatıldı.

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