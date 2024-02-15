Kendisini uyaran öğretmeni bıçaklayan şüpheli, okulun kantininde sigara içip, tehdit etmiş BATMAN'da, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat'ın, okulla ilişiği olmayan A.B.'nin dışarı çıkmasını istediği ve çıkan tartışmada bıçaklandığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.B.'nin kantinde sigara içip, izmariti dışarı attığı ve öğretmenle kavga ettiği anlar yer aldı. Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, "Okullarımıza hızlı bir şekilde güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi lazım" dedi. Olay, 12 Şubat sabahı Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişiği olmayan A.B.'yi görüp, dışarı çıkması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı bıçakla kollarından yaralayıp kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koşmat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakalanıp gözaltına alınan A.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. 'GÜNLERDİR O BÖLGEDE DOLAŞIYOR' Olayın yaşandığı güne ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Konuya dair, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi'nden açıklama geldi. Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, "Dışarıdan gelen bir şahıs, güvenlikçi olmadığı için okulun bahçesinden içeri giriyor. Öğrencilerimizin kaldığı kantine kadar gidiyor ve öğrencilerin karşısında sigara yakıyor. Tabii o anda nöbetçi öğretmenimiz olaya müdahale ediyor. 'Burada sigara içemezsiniz, lütfen dışarı çıkın' diyor. Bunun üzerine şahıs hemen elindeki bıçakla öğretmen arkadaşımıza saldırıyor. Araya bazı öğrenciler girince Allah'tan daha ağır darbeler almıyor. Allah'tan o bıçak darbeleri öğrencilerimize denk gelmiyor. Arkadaşımızın iki kolunda bıçaklardan kaynaklı yaralanmalar oluştu. Çok şükür, arkadaşımızın durumu şu anda iyi. Tedavisini yapıp, eve geldi. Ama psikolojik olarak da ne seviyededir onu da artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şahıs günlerdir o okulun çevresinde dolaşmaya devam ediyor ve o bölgede gezmeye devam edeceğe benziyor. Okul ortamlarının ciddi bir anlamda, hızlı bir şekilde bu ve bu şahıslar gibilerden kurtulması gerekiyor. Yoksa orada güvenli bir ortamdan bahsedemeyiz. Düşünebiliyor musunuz bir vatandaş, bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya okulun içerisine giriyor. Okulun içerisine girip öğretmene saldırıyor, öğretmeni yaralıyor ve ertesi gün de hiçbir şey yokmuş gibi serbest bırakılıyor. Peki bizim öğretmen arkadaşlarımız, bizim eğitim çalışanları arkadaşlarımız nasıl şikayetçi olsunlar? Çünkü ertesi gün tekrar karşı karşıya gelecekler. O yüzden lütfen ama lütfen çok hızlı bir şekilde bunlara bir tedbir alalım. Bizim çocuklarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ne yazık ki güvende değil" diye konuştu. 'BENİ ŞİKAYET EDERSENİZ BAŞINIZA NE GELECEĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ' Şüphelinin olay sırasında tehditler savurduğunu öne süren Önlü, "Şahıs sürekli o bölgeye gidiyor. Özellikle kız öğrencilerimize karşı farklı şekilde davrandığının haberini aldık. Olay günü de 'Beni şikayet ederseniz, sizin başınıza ne geleceğini görürsünüz' diye de bağırdığını söyledi arkadaşlar. Şu anda tüm kurumlarda, şehrimizde 'Okul Polisi' adı altında birer arkadaşlar görevlendirildi. Okul polisi arkadaşların telefon numarası idareye veriliyor. 'Bir olay sırasında arayın biz hemen gelelim' diyor. Olay gerçekleştikten sonra olaya müdahale etmek çok da bir katkı sağlıyor mu? Bu tartışılabilir bir durum. Okullarımıza hızlı bir şekilde güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi lazım. Çünkü artık kimsenin elini, kolunu sallayarak okulun bahçesine girmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:15 facebook

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