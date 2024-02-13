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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:41
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen bir adreste yapılan aramada 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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