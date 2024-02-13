Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tespit edilen bir adreste yapılan aramada 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

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