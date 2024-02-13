Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi'nden bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi, bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, yaptığı açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenin bıçaklanmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Önlü, "Ders saatinde okul güvenliğini tehdit, görevi başındaki devlet memurunun dokunulmazlığını ihlal eden, okul bahçesinde görevi başındaki personele saldırarak eğitim öğretimi engelleyen bu şahıs en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.