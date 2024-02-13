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        Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi'nden bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama

        Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi, bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:03
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        Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi'nden bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama
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        Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi, bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

        Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, yaptığı açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenin bıçaklanmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

        Önlü, "Ders saatinde okul güvenliğini tehdit, görevi başındaki devlet memurunun dokunulmazlığını ihlal eden, okul bahçesinde görevi başındaki personele saldırarak eğitim öğretimi engelleyen bu şahıs en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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