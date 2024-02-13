Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Öğrenci sorunlarına "oyun terapi odası"nda çözüm aranıyor

        İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da Borsa İstanbul Belde İlkokulunda öğrencilerin yaşadığı sorunlar rehberlik birimi tarafından oluşturulan "oyun terapi odası"nda tespit edilip, çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci sorunlarına "oyun terapi odası"nda çözüm aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da Borsa İstanbul Belde İlkokulunda öğrencilerin yaşadığı sorunlar rehberlik birimi tarafından oluşturulan "oyun terapi odası"nda tespit edilip, çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

        Okul idaresi ve 4 rehber öğretmen tarafından okula uyum sorunu yaşayan öğrencilerin sorunlarının tespit edilerek, çözümü için kullanılmayan bir sınıf "oyun terapi odası"na dönüştürüldü.

        Uzman öğretmenler eşliğinde dizayn edilen terapi odasına, öğrencinin iç dünyasını yansıtabilmesi amacıyla özel seçilmiş oyunlar ve oyuncaklar yerleştirildi.

        Rehber öğretmenler terapi odasında yaptıkları görüşmeler ve oynadıkları oyunlarla çocukların öğrenme güçlüğü, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, konuşma bozukluğu, anne baba kaybı, yas, travma, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarını tespit ediyor.

        Tespit edilen bu sorunların terapiler, aile ve uzman desteğiyle çözüme kavuşması sağlanıyor.

        - Boyası, oyun ve oyuncakları özel seçildi

        Okul müdürü Veysi Menekşe, AA muhabirine, her okulda olduğu gibi kendi okullarında da uyum sorunu yaşan öğrencilerin olduğunu ve bu soruna neden olan etkenlerin giderilmesi için rehber öğretmenlerle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen toplantılarda okulda "oyun terapi odası" kurmaya karar verdiklerini ifade eden Menekşe, "Rehber öğretmenlerimiz çocukların duygu ve düşüncelerini oyunla daha iyi ifade ettiklerini belirttiler." dedi.

        Bu odada rehber öğretmenlerin oyunlar eşliğinde öğrencilerle görüştüğünü ifade eden Menekşe, "Rehberlik servisimiz öğrencilerin duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşıyorlar. Çocukların aileleriyle de görüşüyoruz." dedi.

        Menekşe, oyun terapi odasında sorunlarını aktaran öğrencilerin rahatladığını, öz güvenlerinin arttığını dile getirdi.

        - "Çocuğun kendisini özgürce ifade edebileceği bir oda oluşturduk"

        Rehber öğretmen Deniz Gezer, çocukların kendilerini yetişkinler gibi sözcüklerle ifade edemediğini, onları en iyi oyun ortamında gözlemlediklerini ifade etti.

        Odadaki faaliyetlerin bir uzman tarafından izlendiğini belirten Gezer, "Çocuk iç dünyasını en iyi nasıl ortaya koyar? Aile ortamını bize nasıl yansıtabilir? İç dünyasını bize nasıl açabilir? diye düşündük ve buna yönelik oyuncak ve figürler seçtik." diye konuştu.

        Gezer, ailelerin talebi, sınıf öğretmenlerinin tespit ettiği sorunlar üzerine öğrencilerin kendilerine yönlendirildiğini anlatarak, bu çocukları sorunları tespit etmeye yönelik oyun terapisine aldıklarını belirtti.

        Çocukların yaşadığı bazı sorunların aile içerisinde tespit edilemediğine işaret eden Gezer, şunları söyledi:

        "Anne babanın yanlış tutumları varsa, çocuk çatışma, şiddet ortamında büyümüşse anne babayla görüşmeler sağlıyor, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa gerekirse uzmanlara yönlendirip, çocuğun terapi almasını sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu (2)
        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu (2)
        Batman'da 6 derslikli anaokulu açıldı
        Batman'da 6 derslikli anaokulu açıldı
        Okuldan çıkmasını isteyen nöbetçi öğretmeni bıçakladı
        Okuldan çıkmasını isteyen nöbetçi öğretmeni bıçakladı
        GÜNCELLEME - Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
        GÜNCELLEME - Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
        Batman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
        Batman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu
        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu