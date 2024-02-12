Batman'da 6 derslikli anaokulu açıldı

Batman'da yapımı tamamlanan 6 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı.

Kardelen Mahallesi'nde hizmete giren anaokulunun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, anaokullarının önemine değindi.

Okul öncesi eğitimin en önemli basamak olduğunu ifade eden Kurtaran, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bu basamakta almış olduğu eğitimin avantajını tüm hayatları hatta iş hayatları boyunca yaşayacaklar. İlimizde okul öncesi ile ilgili veriler de her geçen gün daha iyiye gidiyor."

Açılışa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.