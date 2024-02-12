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        Batman'da 6 derslikli anaokulu açıldı

        Batman'da yapımı tamamlanan 6 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:05
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        Batman'da 6 derslikli anaokulu açıldı
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        Batman'da yapımı tamamlanan 6 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı.

        Kardelen Mahallesi'nde hizmete giren anaokulunun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, anaokullarının önemine değindi.

        Okul öncesi eğitimin en önemli basamak olduğunu ifade eden Kurtaran, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız bu basamakta almış olduğu eğitimin avantajını tüm hayatları hatta iş hayatları boyunca yaşayacaklar. İlimizde okul öncesi ile ilgili veriler de her geçen gün daha iyiye gidiyor."

        Açılışa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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