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        Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

        Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:34
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        Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
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        Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

        Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan haber alamayan yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda, Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında bazı kadın giysileri tespit edildi.

        Polis ve jandarma ile AFAD ekiplerince söz konusu bölgede hem karada hem de baraj gölünde arama yapıldı.

        Dalgıç ekipler, giysilerin bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bir cesede ulaştı.

        Sudan çıkarılan ve tekneye alınan cesedin Kızmaz'a ait olduğu belirlendi. Kızmaz'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi.

        Kızmaz'ın cesedi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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