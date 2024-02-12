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        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu

        BATMAN'da9 Şubat'ta evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın (26) baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:35
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        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu
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        BATMAN'da9 Şubat'ta evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın (26) baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Kızmaz'a ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron destekli aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu. Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı. Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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