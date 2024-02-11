Batman'daki Kırkat Göleti'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dört arkadaş, ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kırkat Göleti'nde tekneyle gezintiye çıktı.
Bir süre sonra teknenin arızalanması üzerine gölette mahsur kalan gençlerden A.E, yüzerek kıyıya ulaşıp durumu yetkililere bildirdi.
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi su alan tekneye bot yardımıyla ulaşıp, M.K. (17), B.B. (17) ve H.C'yi (16) kurtararak karaya bıraktı.
Arızalanan teknenin battığı öğrenildi.
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