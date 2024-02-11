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        Batman'daki Kırkat Göleti'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 22:12 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:12
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        Batman'daki Kırkat Göleti'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde arızalanan teknede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Dört arkadaş, ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kırkat Göleti'nde tekneyle gezintiye çıktı.

        Bir süre sonra teknenin arızalanması üzerine gölette mahsur kalan gençlerden A.E, yüzerek kıyıya ulaşıp durumu yetkililere bildirdi.

        Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi su alan tekneye bot yardımıyla ulaşıp, M.K. (17), B.B. (17) ve H.C'yi (16) kurtararak karaya bıraktı.

        Arızalanan teknenin battığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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