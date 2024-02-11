Batman'da kaybolan genç kız aranıyor
Batman'da kayıp ihbarında bulunulan 26 yaşındaki genç kız için arama çalışması yürütülüyor.
Batman'da kayıp ihbarında bulunulan 26 yaşındaki genç kız için arama çalışması yürütülüyor.
Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Kızmaz'ın bulunması çalışma başlatıldı.
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