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        Batman'da maçın ardından taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti

        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 19'uncu haftasında konuk ettiği Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından stadyum dışında bir grup taraftar taşkınlık çıkarınca polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:00
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        Batman'da maçın ardından taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti
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        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 19'uncu haftasında konuk ettiği Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından stadyum dışında bir grup taraftar taşkınlık çıkarınca polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. 

        TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Elazığspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren takım, Elazığspor oldu. Maçın 19'uncu dakikasında Elazığspor Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına Elazığspor kontrollü başladı. Gol bulmak için baskıyı arttıran TPAO Batman Petrolspor 90+4'te Tunç Murat Behram'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Petrolspor ligdeki liderliğini 38 puanla sürdürdü. 

        Maçın ardından stadyum dışında bir grup taraftar, Elazığspor otobüsünün çıkacağı güzergahta bekleyerek, 1 Ekim 2023´te Elazığ´da oynanan maçın ardından yaşanan ve Batman Petrolspor´un otobüsünün camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle tepki göstermeye başladı. Polisin uyarılarına rağmen grup taşkınlık çıkarınca tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Grup polise taşlarla saldırdı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup dağılırken, Elazığspor takımı güvenlik önlemleri eşliğinde stattan ayrıldı.

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