Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesi'ni gezdi
Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi.
Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi.
Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımayı sağlamak amacıyla Üçyol İlkokulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesini gezdi.
Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, tarihi eserleri görme imkanı buldu ve tiyatro gösterisini izledi.
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