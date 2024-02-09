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        Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesi'ni gezdi

        Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:06
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        Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesi'ni gezdi
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        Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi.

        Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımayı sağlamak amacıyla Üçyol İlkokulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesini gezdi.

        Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, tarihi eserleri görme imkanı buldu ve tiyatro gösterisini izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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