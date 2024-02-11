Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satıldı

25 Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısı satıldı.

13 Grammy ödülü sahibi Michael Jackson'ın bütün şarkılarından oluşan müzik kataloğunun değerinin 1 milyar 200 milyon dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

Sony Music tarafından 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.