Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da AK Parti seçim lokali açıldı

        Batman'da AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da AK Parti seçim lokali açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Turgut Özal Bulvarındaki lokalin açılışında, Batman merkez ile ilçeler ve beldelerde bütün belediyelere talip olduklarını söyledi.

        Kendilerine inandıklarını, Batman'a hizmet etme yarışı içerisinde olduklarını ifade eden Nasıroğlu, Batman'ın geleceği için güçlü bir kadro kurduklarını dile getirdi.

        Nasıroğlu, çocuk ve gençlerin geleceği için mücadele ettiklerini aktardı.

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da lokallerini açtıklarını ve tüm vatandaşların teveccühünü beklediklerini söyledi.

        Yaptıkları ve yapacakları hizmetleri vatandaşlara anlatacaklarını dile getiren Ceylan, "Seçim çalışmalarımız Batman'ın dört bir yanında devam edecek." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Batman Engelliler Spor Kulübü - Amed Sportif Engelliler Spor Kulübü: 63-57
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Amed Sportif Engelliler Spor Kulübü: 63-57
        AK Parti´li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım
        AK Parti´li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım
        Batman'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Batman'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Batman'da 221 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı
        Batman'da 221 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı
        Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesi'ni gezdi
        Batman'da köy okulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesi'ni gezdi
        Batman'da geçen ay siber dolandırıcılık operasyonlarında aranan 204 kişi ya...
        Batman'da geçen ay siber dolandırıcılık operasyonlarında aranan 204 kişi ya...