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        Batman'da 221 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı

        BATMAN'nınSason ve Kozluk ilçelerinde kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:20
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        Batman'da 221 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı
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        BATMAN'nınSason ve Kozluk ilçelerinde kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentteki kar yağışı, özellikle Sason ve Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 2 ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle kapanan 101 köy ve 120 mezraya ait bin 37 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde yolu kapalı 6 mezrada da yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, diğer ilçelerde ulaşıma kapalı yolların bulunmadığı belirtilerek, "15 Ocak tarihinden itibaren Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle İl Özel İdaresi'nin başlatmış olduğu karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, Sason ve Kozluk ilçelerinde toplamda 101 köy ve 120 mezraya ait olan bin 37 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı. Sason ilçesindeki 6 mezrada karla mücadele devam ediyor. Ekipler sahada aktif olarak çalışıyor ve normalleşmenin en kısa sürede sağlanması için gerekli önlemler alınıyor. Buna ek olarak diğer ilçelerimizde ise ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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