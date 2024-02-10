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        Batman'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz Batman'ı almaya gelmedik. Biz AK Parti hizmetkarlığını Batman'a vermeye geldik. Onlarla aramızdaki fark bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:38
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        Batman'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz Batman'ı almaya gelmedik. Biz AK Parti hizmetkarlığını Batman'a vermeye geldik. Onlarla aramızdaki fark bu." dedi.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Zeybekci, belediye başkan adaylarının Batman'a hayırlı olmasını diledi.

        Seçimde Batman Belediyesini almaya inandıklarını kaydeden Zeybekci, sıkı bir çalışma ile zaferin zor olmayacağını belirtti.

        Zeybekci, şöyle konuştu:

        "Biz Batman'ı almaya gelmedik. Biz AK Parti hizmetkarlığını Batman'a vermeye geldik. Onlarla aramızdaki fark bu. Onlar, 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu milleti idare edeceğiz' der. Biz deriz ki, bu ülkeye hizmetkar olacağız. Biz bu aziz millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizim farkımız o. Onlar, 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?' der. Biz dağdaki çobanı da benim milletimin en ücra köşesindeki işçi kardeşimi de köylü kardeşimi de başımızın tacı yaparız. Onların genlerine aykırı hizmet etmek. Yapamazlar. İsteseler de söyleyemezler. Gönüllerinden geçmez. Biz Allah'ın izniyle bunların hepsini birlikte yapacağız."

        Batman'da zafer beklediğini, bunun zor olmadığını dile getiren Zeybekci, gönülleri fethedeceklerini kaydetti.

        Zeybekci, "Kimsenin elini bırakmayacağız. Gözünün içi gülmeden kimsenin elini bırakmayacağız. Ve öyle bir şey olacak ki 31 Mart burada AK Parti hizmetkar bayrağını Batman Belediyesi'ne çektiğimizde o hafta içerisinde gelip Batman Belediyesi'nin önünde zeybek oynayacağım." ifadelerini kullandı.

        Programda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da birer konuşma yaptı.

        Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden Kozluk'ta Mehmet Veysi Işık, Sason'da İrfan Demir, Beşiri'de Sait Karabulut, Gercüş'te Gündüz Günaydın ve Hasankeyf'te Adnan Can olduğu açıklandı.

        Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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