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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 24 maçta 63 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, 1 maç eksikle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Alanyaspor ise son haftalarda iyi bir performans gösteremiyor. Akdeniz temsilcisinin ligde 27 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:03
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

        ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjnonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz, Sisto, Carlos Eduardo

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 13 maçtır ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 3 maçtır galip gelemeyen Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

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        Geçtiğimiz hafta bir diğer Antalya takımı Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 deviren İsmail Kartal'ın ekibi, hafta arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kupa'da eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Konuk Alanyaspor içinse işler pek yolunda gitmiyor, Hatay ve Pendikspor ile berabere kalan Fatih Tekke'nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa'ya kaybederek küme düşme hattının 1 puan yakınına 15. sıraya kadar geriledi.

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        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

        FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 16. RANDEVUDA

        Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

        Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.

        FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANIYOR

        Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        Fenerbahçe, bu müsabakalarda rakip kaleye 14 gol atarken, 3 gol yedi.

        Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

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