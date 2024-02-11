Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjnonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz, Sisto, Carlos Eduardo

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 13 maçtır ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 3 maçtır galip gelemeyen Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta bir diğer Antalya takımı Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 deviren İsmail Kartal'ın ekibi, hafta arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kupa'da eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk Alanyaspor içinse işler pek yolunda gitmiyor, Hatay ve Pendikspor ile berabere kalan Fatih Tekke'nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa'ya kaybederek küme düşme hattının 1 puan yakınına 15. sıraya kadar geriledi.

REKLAM FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 16. RANDEVUDA Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya geliyor. İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.