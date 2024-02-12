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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'dan cadde ortasında öldürülen Güvenç Bektaş'ın katil zanlısı kuzeni Hasan Bektaş çıktı! - Son dakika haberler

        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!

        Ordu'da cadde ortasında bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Güvenç Bektaş'ın cinayet şüphelisi kuzeni çıktı. Suçunu itiraf eden Hasan Bektaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:50
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        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş´ın (40) cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş (34), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Şubat günü ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yaralı olarak yerde kanlar içinde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Katil zanlısı Hasan Bektaş
        Katil zanlısı Hasan Bektaş
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        Güvenç Bektaş olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güvenç Bektaş´ın amcasının oğlu Hasan Bektaş´ı gözaltına aldı. Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Bektaş, ifadesinde kuzeniyle içki içtiklerini, ardından tartışma çıktığını ve onu bıçakladığını söyledi.

        Öldürülen Güvenç Bektaş
        Öldürülen Güvenç Bektaş

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edilen Hasan Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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