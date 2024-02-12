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        Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 araç tahsis edildi

        Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen 7 araç törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:25
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        Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 araç tahsis edildi
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        Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen 7 araç törenle hizmete alındı.

        Batman Belediyesi tarafından aşevlerinin ihtiyacının karşılanmasına amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen araçların teslimi için Valilik önünde tören yapıldı.

        Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkezde ve ilçelerde vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek desteği sunduklarını belirterek, şu anda 1172 ailenin bu hizmetten faydalandığını, bu hizmetten faydalanan vatandaş sayısının ise 4 bini geçtiğini söyledi.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da teslimi yapılan 7 aracın merkez ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde sıcak yemek ulaştıracağını ifade ederek, "Bu da sosyal belediyeciliğin ve sosyal devlet olmanın en güzel örneği. İnsanlarımıza devletin şefkatli elini zamanında ulaştırabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. Sosyal devlet olmak insanların ihtiyacını karşılıyor olmak demektir. Sadece temenni ile değil icraatla da bunu yapabilmek önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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