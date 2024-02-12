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        GÜNCELLEME - Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

        Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:56
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        GÜNCELLEME - Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
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        Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

        Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan haber alamayan yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda, Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında bazı kadın giysileri tespit edildi.

        Polis ve jandarma ile AFAD ekiplerince söz konusu bölgede hem karada hem de baraj gölünde arama yapıldı.

        Dalgıç ekipler, giysilerin bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bir cesede ulaştı.

        Sudan çıkarılan ve tekneye alınan cesedin Kızmaz'a ait olduğu belirlendi. Kızmaz'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi.

        Kızmaz'ın cesedi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        - Valilikten açıklama

        Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 9 Şubat'ta saat 17.45 sıralarında polis merkezine ailesi tarafından yapılan ihbarda, Rojvelat Kızmaz'ın saat 10.20 sıralarında evden ayrıldığı ve bu saate kadar gelmediği, yapılan aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, kayıp başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.

        Kayıp ihbarının ardından güvenlik birimleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, iş yeri kamera taraması, teknik cihazların kullanılması ve kolluk birimlerine bildirilen beyan ve ifadeler doğrultusunda ivedi bir şekilde arama çalışmalarına başlandığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "11 Şubat'ta kayıp kişinin ağabeyinin kız kardeşinin Hasankeyf ilçesinde görüldüğü şeklinde bildirimde bulunması üzerine İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu Rojvelat Kızmaz'ın 9 Şubat'ta saat 11.06 sıralarında liman bölgesine gittiği anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit üzerine, bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, Batman Belediyesi dalgıç ekiplerince dron ve diğer teknolojik araçların tümü kullanılarak su altı ve kıyı aramaları başlatıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, 15 AFAD dalgıcı, 7 jandarma arama kurtarma dalgıcı, 5 Batman Belediyesi dalgıcı, 2 TPAO personeli, 30 Emniyet Müdürlüğü personeli, 35 Jandarma Komutanlığı personeli, 5 UMKE personeli ve 15 sağlık personeli ile arama kurtarma faaliyeti sürdürülmüş olup, bugün kayıp vatandaşımız Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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