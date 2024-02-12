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        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:45
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        Batman'da kayıp Rojvelat'ın baraj gölünde cesedi bulundu (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Batman´da 9 Şubat'ta evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın  baraj gölünde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "09 Şubat 2024 günü saat 17.45 sularında Batman Şehit Hasan Gül Polis Merkezi'ne Rojvelat Kızmaz isimli vatandaşımızın ailesi tarafından yapılan ihbarda kızlarının 09 Şubat 2024 günü saat 10.20 sıralarında evden ayrıldığı ve bu saate kadar eve gelmediğini, tüm aramalarına rağmen bulunamadığı yönünde kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarının alınmasından sonra güvenlik birimlerimiz tarafından KGYS, iş yeri kamera taraması, teknik cihazların kullanılması ve kolluk birimlerimize bildirilen beyan ve ifadeler doğrultusunda ivedi bir şekilde aramalara başlanılmıştır. 11 Şubat 2024 günü saat 15.30´da kayıp şahsın abisi tarafından kız kardeşinin Hasankeyf ilçemizde görüldüğü şeklinde bildirimde bulunması üzerine Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu kayıp vatandaşımızın 09 Şubat 2024 günü saat 11.06 sıralarında liman bölgesine gittiği anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit üzerine bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, Batman Belediyesi Dalgıç ekipleri dron ve diğer teknolojik araçların tümü kullanılarak bölgede su altı ve kıyı aramaları başlatılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 AFAD dalgıcı, 7 jandarma arama kurtarma dalgıcı, 5 Batman Belediyesi dalgıcı, 2 TPAO personeli, 30 emniyet personeli, 35 jandarma komutanlığı personeli, 5 UMKE personeli ve 15 sağlık personeli olmak üzere toplam 110 personelle arama kurtarma faaliyeti sürdürülmüş olup, 12 Şubat pazartesi günü saat 11.35´te kayıp vatandaşımız Rojvelat Kızmaz´ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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