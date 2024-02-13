Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 3 kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 23 fişek, 18 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 17 sürgü kapağı, sürgü, 8 sürgü tutucu pim, 9 şarjör alt kapağı, namlusu kesilmiş tabanca gövdesi, torna makinesi, 2 kilo 110 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu nitelikte hap ve çok sayıda silah aksamı ile silah tamiratında kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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