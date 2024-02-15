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        Batman'da köylere inşaat malzemesi ve tel örgü desteği sağlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kırsalda cami, mezarlık ile taziye evi için inşaat ve tel örgü desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:03
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        Batman'da köylere inşaat malzemesi ve tel örgü desteği sağlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kırsalda cami, mezarlık ile taziye evi için inşaat ve tel örgü desteği sunuldu.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kırsalda eksikliklerin giderilmesi amacıyla köylere ziyaretler gerçekleştirdi.

        İmrak, ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi, bu konuda çalışma başlatıldı.

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in desteğiyle ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ödenek ile başlatılan çalışma, Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla Kayıklı köyündeki camiye çimento, Çardaklı köyünün taziye evine onarımı için kum ile çimento ve Karaköy mezarlığının etrafının kapatılması için tel örgü desteği sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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