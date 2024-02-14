Hasankeyf'te TKDK bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Hasankeyf ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Batman TKDK ofis uzmanı Mahmut Dursun ile destek hizmetleri görevlisi Davut Kaçmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy katıldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçede desteklenebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji ve katma değeri olan ürünler ele alındı.