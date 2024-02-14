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        Hasankeyf'te TKDK bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Hasankeyf ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:03
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        Hasankeyf'te TKDK bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Hasankeyf ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Batman TKDK ofis uzmanı Mahmut Dursun ile destek hizmetleri görevlisi Davut Kaçmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy katıldı.

        Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçede desteklenebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji ve katma değeri olan ürünler ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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